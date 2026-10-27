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Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1

Алкарас за Зверев: Напълно заслужава да бъде номер 1
АП/БТА

Испанецът похвали постоянството и физическата издръжливост на германеца след силния му сезон

Карлос Алкарас изрази възхищението си от представянето на Александър Зверев през сезона и заяви, че германецът напълно заслужава да оглави световната ранглиста по тенис.

Пред журналисти във Виена испанецът подчерта, че лидерската позиция е награда не само за качеството на играта, но и за способността да поддържаш високо ниво през цялата година.

„Саша напълно го заслужава. Тенисът не е просто излизане на корта и добра игра. Да бъдеш най-добрият в един мач не е достатъчно - постоянството през целия сезон е това, което е наистина важно“, каза Алкарас.

Според световния номер 3 Зверев съчетава отлично ниво на тенис с физическите качества, необходими, за да се състезава успешно седмица след седмица.

„Той има изключително ниво на тенис и отлична физическа сила, което му позволява да се състезава през цялата година, да достига до финали и да поддържа постоянство. Много се радвам за него. Знам колко много е работил за постигането на тази цел“, добави испанецът.

Зверев вече си гарантира, че ще завърши годината начело в ранглистата, а достигане до четвъртфиналите във Виена ще му осигури първото място още на 2 ноември. Германецът никога досега не е бил номер 1 в света.

През 2026 година 29-годишният тенисист спечели първите си две титли от Големия шлем на „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ. Той достигна и до финала на „Уимбълдън“, където отстъпи на Яник Синер.

Алкарас и Зверев участват на турнира от сериите ATP 500 във Виена. Двамата са в различни половини на схемата и могат да се срещнат единствено на финала.

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