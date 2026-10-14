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Алкарас се оплака от топките и припомни любопитна история с Надал

Алкарас се оплака от топките и припомни любопитна история с Надал
АП/БТА

Испанецът разкритикува непостоянния отскок след отпадането си в Шанхай.

Карлос Алкарас приключи участието си на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай след изненадващата загуба от Зизу Бергс в третия кръг. Белгиецът спечели със 7:5, 7:6(4) и постигна една от най-големите победи в кариерата си.

Освен от собственото си представяне Алкарас остана недоволен и от използваните топки. По време на мача испанецът на няколко пъти показа раздразнението си от условията, а след края на срещата коментира, че отскокът не е бил постоянен.

Според него топките са реагирали различно в отделните разигравания, което допълнително е затруднило намирането на необходимия ритъм. Алкарас не беше единственият състезател, който повдигна темата през седмицата в Шанхай.

Оплакванията му върнаха спомените към любопитна история с Рафаел Надал, разказана от неговия чичо и бивш треньор Тони Надал. По време на участие на US Open носителят на 22 титли от Големия шлем също бил недоволен от топките, тъй като според него те не поемали достатъчно добре характерния му топспин.

„Всеки ден повтаряше, че тези топки изобщо не му харесват. На мен оправданията много ми действат на нервите. Казах му: „Най-добре загуби, тогава на Майорка топките ще хващат спин както трябва“. И той ме послуша - загуби“, разказва с усмивка Тони Надал.

Няколко дни по-късно Рафаел Надал заминал за Пекин и спечелил турнира. Тони вече знаел какъв модел топки се използва в китайската столица и решил да провери дали племенникът му е забелязал съвпадението.

„Попитах го с какви топки е играл. Той малко засрамен ми каза, че са били Wilson - точно същите като на US Open“, допълва бившият треньор на испанеца.

Историята често е използвана от Тони Надал като пример за отношението му към оправданията и необходимостта тенисистите да се приспособяват към условията. Сега сходните оплаквания на Алкарас отново я направиха актуална.

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