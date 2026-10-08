Синер и Алкарас в битка с аматьори за 1 милион долара

Яник Синер и Карлос Алкарас се регистрираха за участие в нестандартния „Едноточков шлем“ преди Откритото първенство на Австралия през януари.

Надпреварата ще изправи едни от най-големите звезди в световния тенис срещу аматьори. Победителят ще получи награда от 1 милион австралийски долара, равняващи се на около 695 хиляди щатски долара.

В турнира ще участват още Коко Гоф и Наоми Осака. Към професионалистите ще се присъединят любители, които ще спечелят местните квалификации и щатските първенства в Австралия.

Форматът е изключително необичаен - всеки двубой се състои само от едно разиграване. Победителят продължава напред в елиминационната схема, а загубилият отпада веднага. Професионалните тенисисти няма да имат право на втори сервис.

„Участието на звезди като Карлос Алкарас, Коко Гоф, Наоми Осака и Яник Синер редом с обикновени австралийци показва точно какво представлява това събитие. То обединява хората чрез тениса по вълнуващ и приобщаващ начин“, заяви главният тенис директор на Australian Open Том Ларнър.

Миналогодишното издание беше спечелено от австралиеца Джордан Смит. Той елиминира Синер по пътя към финала, в който победи тайванката Джоана Гарланд.

Участието ще бъде и сред първите изяви на Синер след продължителното му възстановяване. Световният номер 1 не е играл от триумфа си на Уимбълдън и прекрати официалния си сезон заради контузия в коляното.