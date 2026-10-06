Алкарас спечели първи трофей от февруари

Карлос Алкарас спечели първия си трофей след завръщането на корта след контузия. Испанецът победи Иржи Лехечка със 7:6(4), 6:4 във финала на турнира от сериите ATP 500 в Токио и успешно защити титлата си от миналата година. Световният №3 трябваше да положи сериозни усилия срещу 19-ия в света чех, но показа класата си в решаващите моменти и стигна до първия си трофей на ниво ATP след триумфа в Доха през февруари.

„Много съм щастлив, че отново мога да вдигна трофей. Мина доста време и това е още по-специално след контузията. Да се върна и още във втория турнир, в който участвам, да спечеля титла, означава много за мен“, заяви Алкарас след финала.

23-годишният испанец пропусна периода между турнира в Барселона през април и US Open в края на август заради контузия на китката. „Беше трудна седмица. Не показах най-доброто си ниво, но намирах правилните решения и в крайна сметка това е най-важното. Да играеш най-важните точки по най-добрия възможен начин. Мисля, че го направих тази седмица“, добави Алкарас.