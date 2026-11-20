Красимир Комсалов беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата му, издигната от "Прогресивна България", получи 226 гласа "за", 12 "против" и нито един "въздържал се".

Красимир Стефанов Комсалов е дългогодишен магистрат с над 25 години юридически стаж. Професионалният му път преминава основно през системата на наказателното правораздаване, като е работил в съдилищата в Пазарджик и София.

От ноември 2025 г. заема поста председател на Окръжния съд в Пазарджик, където отговаря за административното ръководство и организацията на работата на съдебната институция.

При изслушването си пред парламентарната правна комисия на 5 ноември 2026 г. Комсалов заяви, че членството във ВСС не трябва да служи за защита на лични или корпоративни интереси. Според него решенията на кадровия орган трябва да се основават на Конституцията, законите и независимостта на съдебната власт.

Той предложи въвеждането на по-строги изисквания за сроковете за разглеждане на делата и подобряване на взаимодействието между ВСС и останалите държавни институции.

"Ще работя за механизъм за защита на магистратите, подали сигнали срещу други магистрати", заяви Комсалов по време на изслушването си. Той подчерта необходимостта от практически мерки при установени случаи на натиск върху съдии и прокурори.

Сред приоритетите му са прозрачността при кадровите решения и по-добрата комуникация с магистратите. Според него при избора на административни ръководители трябва да се оценяват професионализмът, почтеността, управленските способности и уменията за работа в екип.