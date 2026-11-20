Екатерина Салкова-Гетова беше избрана за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Кандидатурата ѝ получи 227 гласа "за", нито един "против" и 12 "въздържали се".

Проф. д-р Екатерина Салкова-Гетова беше номинирана от "Прогресивна България", след като кандидатурата ѝ беше предложена от сдружение "Инициатива Единение".

Тя завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2000 г. Професионалната ѝ кариера е свързана основно с научната и преподавателската дейност в областта на наказателното право и наказателния процес.

От 2001 г. работи в Института за държавата и правото при Българската академия на науките (БАН), където последователно заема академични длъжности. От 2013 г. ръководи секция "Наказателноправни науки". Преподава и в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Между ноември 2013 г. и май 2016 г. Салкова-Гетова работи като главен експертен сътрудник в парламентарната Комисия по правни въпроси към 42-рото и 43-тото Народно събрание.

Тя е автор на научни публикации в областта на наказателния процес и участва в подготовката на бъдещи юристи и магистрати.

При изслушването си в парламентарната правна комисия на 4 ноември 2026 г. Салкова-Гетова предложи да се проследява кариерното развитие на магистрати, замесени в мрежи за нерегламентирано влияние в съдебната система.

Според нея подобен анализ би позволил да се установи дали съществуват зависимости при назначенията и повишенията на магистратите. Тя постави акцент и върху необходимостта от прозрачна кадрова политика и ограничаване на нерегламентираното влияние в прокуратурата.