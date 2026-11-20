Бившият френски министър-председател Доминик дьо Вилпен официално обяви кандидатурата си за президентските избори във Франция през 2027 г. По време на пресконференция в Париж той се представи като алтернатива на традиционните политически партии, които обвини за „упадъка“ на страната, предаде Франс прес.

„Аз съм кандидат за президентските избори през 2027 г.“, заяви Дьо Вилпен.

Бившият премиер е най-известен с позицията си срещу войната в Ирак през 2003 г. Тогава, в качеството си на външен министър на Франция, той произнесе реч пред ООН, в която се противопостави на военната операция, водена от САЩ.

Дьо Вилпен, който оглавяваше френското правителство при президента Жак Ширак, фактически води кампания от няколко месеца. Засега обаче подкрепата за него остава ограничена – около 3% според социологическите проучвания от началото на ноември.

През последните две десетилетия, извън активната политика, бившият министър е развивал доходоносна бизнес дейност. Сред критиките към него са платените му участия като лектор в чужбина, особено в Китай.

Дьо Вилпен отхвърля обвиненията за конфликт на интереси. Сред спорните случаи е този с две статуетки, получени по време на мандата му като външен министър, които той запазил след напускането на поста. По думите му впоследствие ги е дарил на френското Министерство на външните работи.