Макрон: Ограничаването на помощта за Украйна ще тласне страната към несправедлив мир

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че ограничаването на финансовата и военната подкрепа за Украйна може да принуди страната да приеме несправедлив мир с Русия и да изложи Европа на дългосрочни рискове за сигурността. Според него подобна политика би създала предпоставки за нов военен конфликт. Това заяви Макрон в публикация в социалната мрежа Екс, цитиран от Франс прес.

Изявлението му идва на фона на дебата във Франция за бъдещата помощ за Киев преди президентските избори догодина. Кандидатката на десницаta Марин Льо Пен, която според социологическите проучвания е сред фаворитите, поставя под въпрос продължаването на подкрепата за Украйна.

"Тези, които искат да ограничат средствата за Украйна, целят да тласнат страната към несправедлив мир", като рискуват "трайна уязвимост" на цяла Европа, заяви Макрон.

"Това е рецепта за следваща война. Това не може да бъде позицията на Франция", написа френският президент.

Льо Пен възнамерява да прекрати финансовата помощ за Украйна, ако бъде избрана за държавен глава. Тази позиция е подложена на критики както от настоящото правителство, така и от политически опоненти от различни части на спектъра - от социалдемократите до десницата.

Критики има и към Жан-Люк Меланшон от партията "Непокорна Франция", който според проучванията има най-големи шансове да се изправи срещу Льо Пен на евентуален балотаж. Неговата позиция за войната в Украйна е определяна от политическите му противници като проруска.

Макрон предупреди, че евентуална руска победа над Украйна би имала последици за сигурността на целия континент. "Ако Русия наложи брутално волята си върху една европейска държава, това ще отслаби цяла Европа", заяви той. "Да помогнем на Украйна да се защити, означава да защитим Франция и французите", добави френският президент, който няма право да се кандидатира за трети мандат.

Междувременно европейските държави изглежда са напът да получат място в преговорите за Украйна - възможност, която Москва досега отхвърляше. На срещата на върха в Дъблин европейските лидери изразиха опасения, че Русия може да използва преговорите като "капан", посочва Франс прес. Според агенцията Москва настоява разговорите да обхванат и въпроса за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Макрон заяви, че последните контакти с американските пратеници не показват готовност на руския президент Владимир Путин за реални преговори.

"Последните разговори с американските пратеници показаха: Владимир Путин не иска да преговаря", заяви френският държавен глава. Той добави, че руският президент разчита да принуди Украйна да се подчини чрез засилване на ударите срещу цивилното население и опити да остави страната без електричество през зимата.

"Нашата отговорност е да провалим тези опити", подчерта Макрон.

По думите му в преговорите трябва да бъде изяснено не само какво очакват европейските държави от периода след края на войната, но и какви гаранции за сигурност ще осигурят САЩ.

"В преговорите за Украйна сега трябва да отидем по-далеч и да кажем ясно, включително и на руснаците, какво искаме за периода след войната", заяви Макрон. Той добави, че трябва "да уточним какво очакваме от САЩ за дългосрочната сигурност на Европа".