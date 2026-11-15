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Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Бразилската легенда ще играе за италианския Равена на 46 години

Роналдиньо ще започне като титуляр за Равена на 46 години. Легендарният бразилски футболист ще играе първия си професионален мач от 11 години за отбора от третото ниво на италианския футбол. Равена ще играе регионално дерби с Форли, а от клуба потвърдиха, че ако има дузпа, тя ще бъде изпъленена от Роналдиньо.

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

„Щастлив съм, защото след толкова дълго време мога отново да изляза на терена. Обичам мисълта, че мога да донеса радост на новите си фенове. Дали ще направя шоу? Тук съм, за да преживея един уникален, специален и неповторим момент в живота си. Мисля, че този ден може да бъде специален и за останалите играчи. Поне така се надявам", заяви Роналдиньо.

„Започнах преди много години и когато се оттеглих, погледнах назад и осъзнах: спечелих всичко. Сега имам възможността да играя футбол отново и това ме прави щастлив. Искам също така да подаря на феновете един прекрасен ден и с нетърпение очаквам началото на това чудесно приключение. Надявам се всички заедно да се забавляваме чудесно“, допълни бразилецът.

През лятото на 2026 година Роналдиньо подписа с Равена и придоби миноритарен дял в клуба. Неговият последен официален мач датира от 27 септември 2015 година, когато започна като титуляр за Флуминензе.

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