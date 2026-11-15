Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Преди тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" не е постъпил нито един сигнал на телефон 112 за наличието на гъста мъгла. Това съобщи директорът на Дирекция "Национална система 112" Красимир Димитров пред БНТ.

По думите му до 7:00 часа сутринта, когато все още не са били регистрирани сигналите за произшествията, никой не е предупредил спешните служби за опасно намалената видимост в участъка.

Първият сигнал за катастрофата е получен в 7:01 часа чрез автоматичната система за спешни повиквания eCall. Впоследствие районният център на 112 в Бургас е приел общо 48 сигнала за пътнотранспортното произшествие.

Попитан дали камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е трябвало да установят наличието на мъгла, Димитров посочи, че това би следвало да е възможно, но въпросът трябва да бъде изяснен от разследващите органи.

Според него е необходимо службите, които поддържат пътната инфраструктура, включително АПИ и "Автомагистрали" ЕАД, своевременно да подават информация за опасни условия по пътищата.

"Ако съобщят, че има някаква нередност на пътя, тогава е лесно – ще направим бърза организация да пратим патрули веднага на мястото", обясни директорът на 112.

Той подчерта, че за подобни ситуации съществува предварително разработен протокол за взаимодействие между институциите, като основен приоритет трябва да бъде превенцията.

Според Красимир Димитров вероятна основна причина за тежките катастрофи е движението с висока скорост при навлизане в участък с рязко намалена видимост заради гъстата мъгла. Това обаче е негова оценка, а не окончателно заключение на разследващите органи.

Димитров допусна, че големият брой товарни автомобили също е усложнил обстановката. По думите му е възможно част от водачите в насрещното платно, в посока София, да са отклонили вниманието си заради случващото се от другата страна на магистралата.

Той призова шофьорите да намаляват скоростта при липса на видимост и да сигнализират своевременно за опасни метеорологични условия или нередности по пътната инфраструктура.

Директорът на 112 обясни, че при получаване на сигнал за катастрофа операторите дават указания на гражданите как да действат до пристигането на спасителните екипи. При инцидента на "Тракия" хората, които не са били пострадали, са били инструктирани да напуснат автомобилите си и да се преместят на безопасно място.

След получаването на сигналите е организирано затварянето на магистралата с участието на областните дирекции на МВР в Ямбол, Сливен и Бургас. Целта е била да се предотврати навлизането на допълнителни автомобили в участъка с гъста мъгла и да се осигури безопасен достъп за спасителните екипи.

Димитров подчерта и значението на електронните информационни табла по магистралите, чрез които водачите могат да бъдат предупреждавани отдалеч за опасни условия и възникнали инциденти.

По думите му при подобни произшествия първоначалното обезопасяване се извършва от полицията, след което пожарните екипи предприемат действия по освобождаване на пострадали, а медицинските специалисти оказват спешна помощ.

Директорът на "Национална система 112" съобщи още, че се работи по подобряване на взаимодействието между службите и изграждането на нов център в Русе, в който се предвижда възможност за сътрудничество и с румънски оператори.

Изказването на Красимир Димитров поставя въпроса за навременното установяване и подаване на информация за опасни пътни условия, както и за ролята на институциите в предотвратяването на тежки пътнотранспортни произшествия.