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12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали по скокове на батут

България има първите си световни шампиони по скокове на батут във възрастовата група 11-12 години в новата дисциплина смесени синхрони. Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на първенството на планетата в Нанкин, Китай. На финала българският тандем получи 45.60 точки. На второ място се класираха представителите на Япония Юдзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елисавета Зверева с 44.49 точки.

Първите български световни шампиони в тази възрастова група бяха поздравени и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи.

„Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!“, написа министър Керязов.

България има още две четвърти места в синхронните скокове в същата възрастова група. При девойките Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха на четвърта позиция с 44.64 точки.  

При младежите Георги Беловодски и Ивилин Маджаров също се наредиха четвърти, след като получиха 43.49 точки. Световни шампиони станаха руснаците Виктор Бабаев и Кирил Бицко с 47.75 точки.

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