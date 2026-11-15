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Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил
БТА

23-годишен шофьор не се подчинил на сигнал за спиране и избягал след преследване, но по-късно бил установен и задържан

Полицейско преследване в Габрово завърши с катастрофа на служебен автомобил, след като 23-годишен мъж отказал да спре за проверка и избягал от органите на реда. При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети по патрулния автомобил и пътната инфраструктура.

Случаят е от 14 ноември, около 01:45 часа, когато на улица "Орловска“ автопатрул подал светлинен и звуков сигнал за спиране на лек автомобил "Ауди А6“.

Вместо да се подчини на полицейското разпореждане, водачът ускорил и направил опит да избегне проверката. Два полицейски патрула започнали преследване, като били организирани и заградителни мероприятия.

Въпреки многократно подадените сигнали за спиране шофьорът продължил да се движи с висока скорост по улиците и булевардите на Габрово.

По време на преследването, на кръстовището между булевард "Стефан Караджа“ и улица "Д-р Никола Василиади“, водач на служебен полицейски автомобил "Волво“ изгубил контрол над управлението и се блъснал в предпазна метална ограда.

При катастрофата няма пострадали. Нанесени са материални щети по полицейския автомобил и пътната инфраструктура.

След произшествието водачът на "Ауди“-то успял да се укрие. При последвалите действия по разследването полицейските служители установили самоличността му. Оказало се, че това е 23-годишен мъж от Габрово, който впоследствие бил задържан.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на полицейския служител, управлявал катастрофиралия автомобил, са отрицателни.

На мястото на произшествието е извършен оглед от следовател при Окръжната прокуратура в Габрово. По случая е образувано следствено дело.

Срещу задържания 23-годишен мъж е образувано и досъдебно производство. Работата по случая продължава.

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