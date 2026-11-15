Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Тежка катастрофа е станала късно вечерта на 14 ноември във Варна, при която автомобил се е разцепил на две след силен удар. Част от превозното средство е паднала в подлез до Делфинариума заедно с водача. 25-годишният шофьор е настанен в болница с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът за произшествието е подаден около 23:00 часа. Първоначалната информация е била за катастрофирал автомобил с горящ двигател, част от който се намира в подлеза.

Според събраните до момента данни автомобилът се е движил по булевард във Варна в посока центъра на града. По все още неизяснени причини водачът е изгубил контрол над превозното средство и колата е напуснала пътното платно.

Автомобилът се е ударил последователно в дърво, стълб на уличното осветление, храсти и рампа за хора с увреждания. Вследствие на тежкия удар част от колата е паднала в подлеза заедно с шофьора.

Пострадалият е 25-годишен мъж от Варна. Той е настанен в реанимация с множество счупвания и пневмоторакс. Състоянието му е тежко, като според полицията има опасност за живота му.

Първоначално за катастрофата съобщиха очевидци в местната фейсбук група "Виждам те КАТ Варна“. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от мястото на инцидента, показващи сериозните разрушения по автомобила.

Свидетели твърдяха, че малко преди произшествието колата се е движила със скорост над 150 км/ч по булевард "Княз Борис I“. Тези твърдения обаче не са официално потвърдени от МВР, а причините за катастрофата все още се изясняват.

По първоначална информация от очевидци движението в района на произшествието е било временно ограничено.

Работата по установяване на обстоятелствата около тежката катастрофа продължава.