Новини
Търси
Подкаст
Общество

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар

Тежка катастрофа във Варна: Автомобил се разцепи на две след силен удар
ФБ

25-годишният шофьор е в реанимация с опасност за живота, след като част от автомобила е паднала в подлез до Делфинариума

Тежка катастрофа е станала късно вечерта на 14 ноември във Варна, при която автомобил се е разцепил на две след силен удар. Част от превозното средство е паднала в подлез до Делфинариума заедно с водача. 25-годишният шофьор е настанен в болница с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, цитирани от БТА.

Сигналът за произшествието е подаден около 23:00 часа. Първоначалната информация е била за катастрофирал автомобил с горящ двигател, част от който се намира в подлеза.

Според събраните до момента данни автомобилът се е движил по булевард във Варна в посока центъра на града. По все още неизяснени причини водачът е изгубил контрол над превозното средство и колата е напуснала пътното платно.

Автомобилът се е ударил последователно в дърво, стълб на уличното осветление, храсти и рампа за хора с увреждания. Вследствие на тежкия удар част от колата е паднала в подлеза заедно с шофьора.

Пострадалият е 25-годишен мъж от Варна. Той е настанен в реанимация с множество счупвания и пневмоторакс. Състоянието му е тежко, като според полицията има опасност за живота му.

Първоначално за катастрофата съобщиха очевидци в местната фейсбук група "Виждам те КАТ Варна“. В социалните мрежи бяха разпространени кадри от мястото на инцидента, показващи сериозните разрушения по автомобила.

Свидетели твърдяха, че малко преди произшествието колата се е движила със скорост над 150 км/ч по булевард "Княз Борис I“. Тези твърдения обаче не са официално потвърдени от МВР, а причините за катастрофата все още се изясняват.

По първоначална информация от очевидци движението в района на произшествието е било временно ограничено.

Работата по установяване на обстоятелствата около тежката катастрофа продължава.

Още по темата

Трагедия на пътя Добрич - Балчик: Трима загинали и един ранен

Трагедия на пътя Добрич - Балчик: Трима загинали и един ранен

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

13 жертви на АМ "Тракия": Прокуратурата все още не може да посочи кой е предизвикал катастрофата

Шофьор, озовал се в епицентъра на катастрофата на "Тракия": Виновни са хората, някои изобщо не мислят

Шофьор, озовал се в епицентъра на катастрофата на "Тракия": Виновни са хората, някои изобщо не мислят

Служител на ДАНС е пострадал при катастрофа на магистрала "Хемус"

Служител на ДАНС е пострадал при катастрофа на магистрала "Хемус"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Мъгла, вятър и мокри терени: Опасни условия за туристите в планините

Мъгла, вятър и мокри терени: Опасни условия за туристите в планините

Водещи

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

Шофьор с 2,49 промила удари паркирана кола и електрически стълб в Разград

  • Току-що
Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

Кливланд победи Далас без цялата си титулярна петица

  • Преди 14 минути
Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

Мирчев с обвинения към ДАНС: Ива Михайлова е била принудена да даде интервю

  • Преди 17 минути
Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

Полицейска гонка в Габрово завърши с катастрофа на патрулен автомобил

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

12-годишни деца с историческа първа световна титла за България

  • Преди 31 минути
Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

Къшнър: САЩ ще улесняват директния диалог между Европа и Русия за край на войната в Украйна

  • Преди 40 минути
Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

Роналдиньо започва като титуляр в първия си мач от 11 години

  • Преди 43 минути
Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

Нов обрат: Ива Михайлова отрече някой да я е карал насила да прави каквото и да било

  • Преди 45 минути
Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

Ромарио поиска оставката на Анчелоти: Събери си нещата и се махай

  • Преди 1 час
Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

Даниел Вълчев: България има свой национален интерес, а икономиката ни е под натиск

  • Преди 1 час
Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

Шефът на 112: Никой не е предупредил за мъглата преди катастрофите на "Тракия'

  • Преди 1 час
Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

Съпругата на Дани Алвеш го напусна заради религиозния му фанатизъм

  • Преди 1 час
Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

Каримански предупреди за риск от фалит на „Топлофикация София“ при над 1,3 млрд. евро задължения

  • Преди 2 часа
Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

Тухел: Мач срещу Испания е най-големият тест във футбола

  • Преди 2 часа