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Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем

Енергийният министър за "Топлофикация": Очевидно там има генерален структурен проблем
БТА

Надявам се да се предприемат технически и организационни мерки в дружеството, заяви Ива Петрова

Министерството на енергетиката е предупредило още през юли за проблеми с подготовката на „Топлофикация София“ за отоплителния сезон. Това заяви енергийният министър Ива Петрова в ефира на NOVA. По думите ѝ в части от столицата и в момента няма качествена топлофикационна услуга.

Петрова посочи, че пет екипа отговарят за отстраняването на авариите в цяла София. „За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо“, каза тя.

След проверките министерството е дало предписания на дружеството. „Нашите последващи проверки показват, че тези предписания не са изпълнени“, заяви Петрова. На 11 ноември проверяващите са съставили пореден констативен протокол.

Министърът призова ръководството на „Топлофикация София“ и Столичната община като собственик на дружеството да предприемат технически и организационни мерки, за да осигурят нормално отопление през сезона. Според Петрова проблемът е структурен и решаването му изисква и промени в управлението на дружеството.

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