Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 военнопленници

Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец е обсъдил с руската си колега Яна Лантратова механизма за бъдеща размяна на военнопленници между Киев и Москва, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Лубинец в Telegram.

Лантратова е потвърдила, че размяната ще включва поне 1000 души. По думите на Лубинец обаче усилията трябва да продължат, за да бъде увеличен максимално броят на освободените военнопленници.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Москва обсъждат мащабна размяна, която може да обхване между 1000 и 1500 души.

"След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората (при тази размяна - бел. ред.) да е колкото се може по-голям", добави Лубинец.