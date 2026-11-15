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Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 военнопленници

Украйна и Русия обсъждат размяна на поне 1000 военнопленници
Снимка: AP/БТА

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец е получил потвърждение от руската си колега Яна Лантратова за подготвяна мащабна размяна между Киев и Москва

Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец е обсъдил с руската си колега Яна Лантратова механизма за бъдеща размяна на военнопленници между Киев и Москва, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на Лубинец в Telegram.

Лантратова е потвърдила, че размяната ще включва поне 1000 души. По думите на Лубинец обаче усилията трябва да продължат, за да бъде увеличен максимално броят на освободените военнопленници.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Москва обсъждат мащабна размяна, която може да обхване между 1000 и 1500 души.

"След като се появи информация за възможността за размяна, аз веднага се свързах с Яна Лантратова, за да обсъдим стъпките по този въпрос. В отговор получих потвърждение, че се имат предвид поне 1000 души. В същото време трябва да продължат усилията броят на хората (при тази размяна - бел. ред.) да е колкото се може по-голям", добави Лубинец.

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