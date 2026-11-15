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Швеция и Австрия спечелиха промоция в Лигата на нациите

Швеция и Австрия спечелиха промоция в Лигата на нациите
БТА

Виктор Гьокереш вкара два гола на Босна и Херцеговина

Швеция спечели промоция за елитната Лига А на Лигата на нациите, след като победи драматично директния си съперник за първото място Босна и Херцеговина с 3:2. Австрия също ще се изкачи в най-горната лига. Отборът на Ралф Рангник ще завърши на върха в Група 3 след победа срещу Ирландия с 1:0.

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В Стокхолм Швеция нанесе ранен удар още в 5-ата минута, когато Даниел Свенсон бе точен с глава. Шест минути след това Виктор Гьокереш удвои аванса от бялата точка, а в добавеното време на първото полувреме таранът на Арсенал бе безпогрешен при втора дузпа, правейки резултата 3:0.

През втората част обаче босненците върнаха интригата. Армин Гигович се разписа в 47-ата минута, а в 62-ата Сеад Колашинац намали до 3:2. Гостите хвърлиха всички сили в търсене на изравнителен гол, но шведският страж Виктор Йохансон направи решаващо спасяване в края и запази победата.

В Линц отборът на Австрия се наложи трудно с 1:0 над Ирландия. Развръзката настъпи в 79-ата минута, когато след центриране от ъглов удар Михаел Грегорич свали топката с глава, а Саша Калайджич я засече от непосредствена близост в мрежата.

 

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