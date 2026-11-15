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Иран съобщи за атака с шест дрона срещу американска база в Бахрейн

Иран съобщи за атака с шест дрона срещу американска база в Бахрейн
Снимка: AP/БТА

КГИР заяви, че е поразил американска радарна система в Бахрейн, докато властите в страната два пъти обявиха въздушна тревога

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи тази сутрин, че е атакувал с дронове американска военна база в Бахрейн на фона на продължаващия конфликт между Техеран и Вашингтон в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Американската радарна система за противовъздушна отбрана в хеликоптерната база Ар Рифа в Бахрейн бе атакувана с шест дрона на Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция", се казва в изявление на КГИР в Telegram.

В Бахрейн се намира и щабът на Пети американски флот, което прави страната ключов военен пункт за САЩ в Персийския залив, отбелязва АФП.

Бахрейнското министерство на вътрешните работи два пъти обяви въздушна тревога в ранните часове на деня и предупреди населението за потенциална заплаха чрез публикации в платформата X, предаде по-рано Ройтерс.

Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и, ако се намират извън домовете си, да се насочат към най-близкото известно безопасно място.

Атаката е част от серията ответни удари на Иран срещу държави от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази. Според подадения материал действията са започнали след съвместните американско-израелски удари срещу Техеран на 28 февруари.

Военните действия между Вашингтон и Техеран са се възобновили в началото на септември, като американските бази в Бахрейн отново са се превърнали в потенциални цели за иранските сили, посочва Ройтерс.

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