Иран съобщи за нов случай на танкер, подпалил се след удар в мина в Ормузкия проток

Иран съобщи за пореден случай на петролен танкер, който се е подпалил, след като се е натъкнал на мина в Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Информацията за инцидента в източната част на стратегическия морски маршрут идва от иранските военноморски сили, но Ройтерс уточнява, че не може да я потвърди независимо.

Техеран наложи ограничения върху преминаването на кораби през протока и атакува плавателни съдове, за които твърди, че са нарушили забраните, отбелязва агенцията.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за два подобни инцидента с петролни танкери, които също са се подпалили след сблъсък с мини.

Натъкванията на танкери на морски мини в Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световната търговия с енергоносители, на практика се превърнаха в ежедневие през последните седмици.