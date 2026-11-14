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Икономика

„Стандард енд Пуърс“ промени кредитния рейтинг на България на стабилен

„Стандард енд Пуърс“ промени кредитния рейтинг на България на стабилен
Снимка: БТА

От рейтинговата агенция прогнозират, че БВП на България ще нарасне с 2,8 на сто през 2026 г.

Международната рейтингова агенция „Стандард енд Пуърс“ (Standard and Poor’s Global Ratings) преразгледа перспективата за дългосрочния кредитен рейтинг на страната до стабилна, като в същото време потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, ‘BBB+/A-2’. Това съобщиха от Министерството на финансите и допълниха, че преразглеждането на перспективата отразява комбинацията от фактори, свързани с отслабване на показателите на бюджетния и външния сектор.

Рейтинговата агенция коригира нагоре прогнозата си за тазгодишния дефицит на страната до 5,1 на сто от БВП, като очаква постепенна консолидация до 3 на сто през 2029 г. Също така отбелязва, че поради по-слабия износ, дефицитът по текущата сметка също се е влошил повече от очакваното, докато силното вътрешно търсене тласка вноса нагоре.

Ограниченият трудов пазар продължава да стимулира високия номинален ръст на заплатите в частния сектор, който възлиза на 11,7 на сто през първите шест месеца на 2026 г. и се запазва на приблизително същото ниво от 2023 г. насам. Растежът на частното кредитиране остава висок, като при домакинствата достига 21 на сто и е насочен предимно към ипотечни кредити. Вследствие на това ръстът на цените на недвижимите имоти остава висок – 15,5 на сто за периода до юни 2026  г.

„Стандард енд Пуърс“ прогнозират, че БВП на България ще нарасне с 2,8 на сто през 2026 г., поради силното потребление и засилването на инвестиционната дейност, финансирана от фондовете на ЕС, преди да се забави до прогнозирания среден реален ръст на БВП от 2,6 на сто за периода 2027–2029 г.

Потвърждаването на рейтинга "BBB+/A-2" отразява стабилните баланси на публичния и частния сектор в страната както към момента, така и като прогноза, като очакванията на анализаторите са, че предприетите мерки ще спомогнат за постепенното охлаждане на икономиката.

Рейтинговата агенция може да повиши рейтинга на страната, ако външните дисбаланси намалеят, особено ако дефицитът по текущата сметка премине устойчиво на по-ниско ниво. „Стандард енд Пуърс“ биха могли да понижат рейтинга, ако процесът на бюджетна консолидация не напредва, пише в съобщението.

В края на септември международната рейтингова агенция „Фич Рейтингс“ (Fitch Ratings) повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди оценката „BBB+“, съобщи Министерството на финансите. Решението отразява намаляването на политическата несигурност, но е придружено от предупреждение за засилващи се макроикономически дисбаланси, висока инфлация и по-голям бюджетен дефицит.

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