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Шеф в БФС се извини за тежката загуба от Исландия

Шеф в БФС се извини за тежката загуба от Исландия

Това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме, оправда се Кирил Котев

Техническият директор на БФС Кирил Котев се извини от името на централата за катастрофалната загуба от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите. Тя сложи край на надеждите на българския тим, че може да се пребори за промоция в Лига В или поне за участие на плейоф в турнира. 

Само Лихтенщайн е губил по-тежко от България срещу Исландия

„Срамен резултат - извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление ,свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром”, заяви Котев.

Той изрази надежда в понеделник срещу Естония в Талин играчите да покажат съвсем различно лице. „Вижте, към днешна дата това са най-добрите български футболисти, с които разполагаме. Ние взимаме най-доброто от клубовете. Ето защо се надявам в предстоящия мач с Естония тези играчи да се представят по коренно различен начин и най-вече да защитят честта на България”, завърши техническият директор на БФС.

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