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Костадинов атакува Радев: "Прогресивна България" скоро ще се бори за влизане в парламента

Костадинов атакува Радев: "Прогресивна България" скоро ще се бори за влизане в парламента
БТА

Лидерът на "Възраждане" обвини правителството в заблуждаване на гражданите за декларацията от Дъблин и разкритикува контрола по пътищата

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към премиера Румен Радев и управляващата партия "Прогресивна България", като прогнозира сериозен спад в обществената ѝ подкрепа. В интервю за bTV той коментира позицията на България по декларацията, приета в Дъблин, ситуацията в Европейския съюз и мерките за пътна безопасност.

"Много скоро, както са го подкарали "Прогресивна България", ще се борят за влизане в парламента", заяви Костадинов.

Според него подкрепата на България за декларацията от Дъблин, въпреки изразените резерви към нейния преамбюл, показва, че правителството следва политиката на Европейската комисия.

"Нищо колебливо няма. Декларацията е подписана и в това няма нищо изненадващо, тъй като българското правителство споделя напълно принципите, от които се ръководи Европейската комисия", посочи той.

Костадинов определи особеното мнение на страната ни като ход, насочен към българската общественост, който според него няма реални политически последици.

"Това особено мнение е за българските граждани, които вече трудно понасят лъжите на управлението. То е единствено за вътрешнополитическа употреба", заяви лидерът на "Възраждане".

По думите му избирателите, подкрепили Радев преди шест месеца, са очаквали той да се противопоставя на подобни декларации, вместо да ги подкрепя.

Костадинов разкритикува и позицията на министър-председателя относно членството на България в НАТО, като прогнозира, че тя ще доведе до загуба на избирателна подкрепа.

"Той е човек, който защитава твърда евроатлантическа линия. Вие го чухте в Дъблин, когато каза, че е "абсурд България да напусне НАТО", макар че според мен това ще му коства още няколкостотин хиляди гласа надолу", коментира той.

Лидерът на "Възраждане" засегна и икономическото състояние на Европейския съюз. Според него европейската икономика е изправена пред стагнация, а проблемите в Германия създават предпоставки за рецесия. Той отправи критики и към мерките на Европейската комисия спрямо китайските компании, които разширяват присъствието си на европейския пазар.

По темата за откритите морски дронове Костадинов заяви, че заснетото устройство е украинско и вероятно принадлежи към серията "Магура" или нейна модификация. Той допусна, че подобни обекти могат да достигнат българското крайбрежие чрез морските течения вследствие на бойните действия в Черно море.

Костадинов отправи критики и към въведения контрол на средната скорост по българските пътища, като заяви, че според него мярката не води до намаляване на катастрофите, а основно до увеличаване на глобите.

"Контрол няма. Има просто наблюдение, което цели да се пишат фишове и по този начин да се пълни хазната", заяви той.

Според него полицейските служители трябва да извършват повече проверки на място, включително за употреба на алкохол, вместо да разчитат предимно на камери за скорост.

Костадинов настоя и за по-строг контрол при издаването на шофьорски книжки. Той разкритикува поставянето на разделителни колчета и допълнителни мантинели по пътищата, като заяви, че на определени участъци те затрудняват движението и водят до задръствания.

Според лидера на "Възраждане" настоящите мерки не решават основните проблеми с пътната безопасност и е необходима промяна в начина, по който се осъществява контролът върху движението.

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