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Следователите изслушват своите кандидати за членове на ВСС

Следователите изслушват своите кандидати за членове на ВСС

453 са следователите, които имат право на глас

Следователите се събират днес, за да изслушат своите кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. Те са двама – Петко Петков и Бойко Атанасов. От квотата на следователите се излъчва един представител във ВСС.

453 са следователите, които имат право на глас. Гласуването ще е следващата събота – 21 ноември.

На 25 октомври прокурорите избраха Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова за членове на съвета.

На 8 ноември и съдиите излъчиха своите шестима представители във ВСС – Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Веселка Златева, Васил Петков и Емилия Василева.

На 19 ноември пък ще бъде изборът на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание. Депутатите ще трябва да излъчат 11 свои представители за двете колегии във ВСС измежду 20 кандидати.

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