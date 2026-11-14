Янис и Бам Адебайо повториха ЛеБрон и Дуейн Уейт в Маями

Маями Хийт записа впечатляваща победа със 133:121 над Кливланд Кавалиърс в двубой от редовния сезон на НБА. Големите герои за домакините бяха Янис Адетокунбо и Бам Адебайо, които буквално се развихриха на паркета и реализираха по 37 точки. По този начин „горещите" най-после дадоха заявка, че ще бъдат претендент за първите места в Източната конференция.

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Двамата се превърнаха в първия тандем на Маями от 2013 година насам, в който двама баскетболисти отбелязват по 37 точки в един мач. Тогава това сториха ЛеБрон Джеймс и Дуейн Уейд. Сериозна подкрепа за звездното дуо оказа и Давион Мичъл, който записа 22 точки и изравни личния си рекорд от 17 асистенции. Райън Конъл също имаше важен принос с 20 точки от резервната скамейка.

За Кливланд най-резултатен беше Донован Мичъл с 25 точки. Тайрийс Проктър добави 22, а Джеймс Хардън се отчете с 20 пункта. Гостите обаче не успяха да намерят отговор на мощното нападение на Маями, особено в подкошието.