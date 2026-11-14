Плевнелиев поиска оставката на правителството: Вкараха България в кошарата на Русия и Турция

Бившият президент Росен Плевнелиев поиска оставката на правителството заради позицията на България по декларацията за принципите на мира и сигурността в Европа, обсъждана в Дъблин. В интервю за bTV той отправи остри критики към управляващите и заяви, че страната ни се е оказала в една група с Русия и Турция.

„България вече е някъде на никъде. Една държава, която е извън тези 40, които категорично подписаха принципите на мира и сигурността за Европа“, заяви Плевнелиев.

По думите му от общо 44 европейски държави три са проблемни по отношение на декларацията - Русия, Турция и България.

„Тоест ние сме в групата на Русия и Турция - честито на всички българи!“, коментира бившият държавен глава.

Плевнелиев обвини правителството, че използва темата за мира, за да отговори на обществените очаквания, без според него да предприема действия, които действително гарантират сигурността.

Той изрази разочарование и от позицията на Илияна Йотова, като заяви, че тя е трябвало да се разграничи от действията на Румен Радев след срещата в Дъблин.

„Моето голямо разочарование е, че поне тя можеше да се дистанцира от Радев след тази огромна глупост, която се направи в Дъблин, за която аз искам оставката на правителството. То ни вкарва в кошарата на Русия и Турция. Йотова беше длъжна да се дистанцира“, заяви Плевнелиев.

Бившият президент допълни, че би приветствал подобна позиция на Йотова, която според него би могла поне частично да възстанови авторитета на България след случилото се.

Според Плевнелиев проблемът не е в самото подписване на декларацията, а в резервите на България към текстове, свързани с осъждането на руската агресия и зачитането на териториалната цялост на държавите.

„България е сложила подписа си, но не осъждаме агресията на Русия и не казваме, че всичко, което е свързано оттук нататък с възстановяването на основите на мира, е свързано с признаването на териториалната цялост“, посочи той.

От своя страна Румен Радев заяви, че България е подкрепила декларацията, като е изразила резерви единствено към нейния преамбюл.

Темата за позицията на България в Дъблин предизвика политически реакции и искания за допълнителни обяснения. Както ТАРАЛЕЖ вече съобщи, ДСБ поиска изслушване на Румен Радев във връзка с декларацията и заявените от българска страна резерви.

Плевнелиев постави под въпрос и възможността за постигане на устойчив мир, ако не бъдат спазвани основните принципи на международното право.

„Какъв мир може да има тогава когато агресорът е награден? Какъв мир може да има, когато няма принципи, по които да има мирно съвместно съществуване?“, попита той.

Според бившия президент траен мир може да бъде постигнат единствено при спазване на международния правов ред от всички държави.

В края на изказването си Плевнелиев отправи критики и към американския президент Доналд Тръмп, когото определи като най-силното оръжие на Владимир Путин. Той сравни руския президент с Адолф Хитлер, като заяви, че Путин отрича правото на украинците на съществуване.