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ДСБ иска изслушване на Румен Радев за френската декларация

ДСБ иска изслушване на Румен Радев за френската декларация
Снимка: БТА

От партията определиха позицията на кабинета като "опасна импровизация", докато премиерът заяви, че България е подкрепила декларацията с резерви само към преамбюла

"Демократи за силна България" (ДСБ) ще предложи на парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) да поиска изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание заради българската позиция по френската декларация за ключовите принципи на европейската сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ.

Документът определя руската агресия срещу Украйна и потвърждава НАТО като основа на общата европейска сигурност.

От ДСБ определиха политиката на кабинета "Радев" в областта на сигурността като "опасна импровизация". Според партията само в рамките на една сутрин са били представени три различни версии за българската позиция в Дъблин, че страната не е подписала декларацията, че я е подписала и че я е подписала "с резерви".

Според ДСБ в крайна сметка България се е оказала единствената държава от Европейския съюз, която се е разграничила от общата декларация за европейската сигурност. От формацията определиха това като знак за некомпетентност и заплаха за националната сигурност.

Междувременно премиерът Румен Радев заяви в Дъблин, че България е подкрепила декларацията с резерви единствено към преамбюла. Той обясни, че страната е настоявала формулировките да отчитат развитието на започналите преговори за мир в Украйна.

По думите му целта е позицията да не стеснява възможностите за диалог и намиране на решения.

"България подкрепи декларацията за ключови принципи на европейската сигурност с резерви само към преамбюла", заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в Дъблин.

Той посочи, че българската страна е поискала формулировките да отразяват динамиката на преговорите за мир в Украйна и да не ограничават пространството за дипломатически диалог.

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