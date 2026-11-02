ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

Близо 750-те хиляди гласа в подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев са основа за по-широко демократично мнозинство, способно да се противопостави на концентрацията на еднолична авторитарна власт. Това се посочва в резолюция, приета от Националното ръководство на ДСБ след президентските избори.

От партийното ръководство подчертават историческия характер на вота, отбелязвайки, че за първи път от 2001 г. насам кандидат за държавен глава, издигнат с подкрепата на реформаторската десница, успява да се класира за балотажа.

Националното ръководство изразява признателност към всички гласоподаватели, дали своя вот за тандема Гюров - Кандев, и отправя поздравления към спечелилата изборите Илияна Йотова. Същевременно от ДСБ са категорични, че приключването на вота не означава автоматичен изход от текущата политическа криза.

Политическата формация предупреждава в резолюцията си, че страната ни в момента е изложена на безпрецедентни от години опасности, засягащи стабилността на икономиката, държавните финанси и националната сигурност. Справянето с тези предизвикателства, според тях, е възможно единствено чрез постигане на консенсус около фундаменталните за България приоритети.

Документът поставя ясен акцент и върху ангажиментите на народните представители от ДСБ в рамките на коалицията „Демократична България“. Те ще насочат усилията и правомощията си към овладяване на бюджетния дефицит и налагане на строга финансова дисциплина.

Не на последно място, от ДСБ отправят призив към изпълнителната власт и държавния глава, излъчени от „Прогресивна България“, да предприемат незабавни действия за извеждане на страната от сегашната ѝ изолация в рамките на Европейския съюз.