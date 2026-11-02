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Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски
БТА

„Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви съпредседателят на „Да, България“

Опитът скандалът „Петрохан“ да бъде прехвърлен върху нашата политическа формация се оказа напълно неуспешен. Това обяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на бТВ. Той подчерта, че тепърва социолозите ще анализират дали избирателите са се отказали да подкрепят Илияна Йотова заради помилванията, но допълни, че „ние няма да спрем да питаме за него“. 

Според Божанов казусът е изключително сериозен, тъй като засяга пределите на президентските правомощия и начина, по който се вземат подобни решения. Той припомни, че по време на кампанията вицепрезидентът Йотова се е оправдала с решения на специализираната комисия към правосъдното министерство, но впоследствие е станало ясно, че същата комисия изобщо не е давала препоръка за помилване. „Тоест това е решение на президентството“, акцентира съпредседателят на „Да, България“. 

Лидерът на формацията призна, че крайната победа на Илияна Йотова е факт, а опонентът ѝ Андрей Гюров вече е признал вота и я е поздравил за успеха. Божанов обаче отчете, че представянето на балотажа е останало под очакванията на техните гласоподаватели. Това е в ярък контраст с първия тур, когато изненадващо високият резултат е надскочил прогнозите и е зародил надежди за възможен обрат. 

По отношение на електоралната мобилизация политикът отбеляза, че между двата тура Йотова е привлякла половин милион нови гласа, а Гюров – 300 хиляди. Позовавайки се на данните от екзитполовете, Божанов изтъкна, че отвъд тези цифри двамата кандидати са си разделили поравно напълно новите гласоподаватели. Допълнителният превес за вицепрезидента е дошъл най-вече от партии, чиито кандидати отпаднаха в началото, като Божанов изрази недоумение как Партията на европейските социалисти гледа на подкрепата от формации в „санитарен кордон“. 

Седмицата преди балотажа бе белязана от засилване на манипулациите, разделението и всяването на страх сред хората, смята Божанов. „Да плашиш хората с война, да плашиш хората, че ще изпращаш синовете им на фронта, което са абсолютни лъжи и всички ние го знаем“, заяви съпредседателят на „Да, България“. Той добави, че този подход е използван изцяло с цел партийна мобилизация, гарниран с черни сценарии за падащи правителства. 

Депутатът анализира и срива в подкрепата за управляващото мнозинство, като отбеляза, че още на първия тур гласовете от „Прогресивна България“ за Йотова са намалели с 900 хиляди, а на балотажа тя е разчитала на подкрепа от „Възраждане“, БСП, „Величие“ и ВМРО. Божанов предупреди властта, избрана на фона на протести срещу бюджета, да преразгледа арогантното си поведение, ако не иска да загуби и малкото останало доверие. Той обвърза евентуалните бъдещи граждански протести не с партийни решения, а с натрупаната енергия срещу неправди като скритото поскъпване на газа с 33%. 

По повод вота на балотажа Божанов изказа специална признателност към симпатизантите на ГЕРБ, които застанаха зад Андрей Гюров още на първия тур. Той отрече „Да, България“ да е посредничила за призива на Бойко Борисов към неговите избиратели, като уточни, че Гюров сам е провел разговорите си. „Благодарим на всеки един избирател, който, ако щете, е преглътнал някаква обида, някакво недоволство, някакъв спор, който е имал с нашата част на политическия спектър“, допълни той. 

Като основна грешка в кампанията Божанов посочи нейното твърде късно стартиране, поради което посланията от препълнените зали не са успели да получат достатъчно отзвук в националния ефир. Той определи като „абсолютни глупости“ слуховете, че Гюров е правил тайни договорки с Делян Пеевски.

В контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет Божанов заяви, че съветът задължително трябва да бъде избран извън статуквото, но предупреди, че персоналната подмяна без дълбока реформа в прокуратурата няма да промени нищо в системата. 

В заключение съпредседателят на „Да, България“ отхвърли спекулациите за разрив в коалицията им с „Продължаваме промяната“, напомняйки, че разделянето на парламентарните групи е решено още през пролетта. Той призна, че различията им в икономическата сфера са явни – докато партньорите им залагат на разходи, неговата партия иска подкрепа за бизнеса.

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