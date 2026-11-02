Гюров и Кандев получиха най-голяма подкрепа от българите в Сърбия

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила най-много гласове сред българските избиратели в Сърбия на втория тур на президентските избори на 1 ноември. Това показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи.

За Гюров и Кандев са гласували 1839 души. За спечелилите изборите Илияна Йотова и Кирил Вълчев подкрепата е била 563 гласа. Други 43 избиратели са отбелязали „Не подкрепям никого“.

В Сърбия бяха разкрити общо седем избирателни секции за вота за президент и вицепрезидент на България.