Новини
Търси
Подкаст
Политика

Гюров и Кандев получиха най-голяма подкрепа от българите в Сърбия

Гюров и Кандев получиха най-голяма подкрепа от българите в Сърбия
БТА

Това показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила най-много гласове сред българските избиратели в Сърбия на втория тур на президентските избори на 1 ноември. Това показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи.

За Гюров и Кандев са гласували 1839 души. За спечелилите изборите Илияна Йотова и Кирил Вълчев подкрепата е била 563 гласа. Други 43 избиратели са отбелязали „Не подкрепям никого“.

В Сърбия бяха разкрити общо седем избирателни секции за вота за президент и вицепрезидент на България.

 
 
 

Още по темата

София избра Андрей Гюров, София област - Илияна Йотова

София избра Андрей Гюров, София област - Илияна Йотова

Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

99,02 % от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев са на челно място с 56.230%; Йотова-Вълчев - 41.557%

99,02 % от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев са на челно място с 56.230%; Йотова-Вълчев - 41.557%

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

Българите в Сърбия гласуват, образуваха се опашки пред секция в Цариброд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Над 71% са подкрепили Йотова-Вълчев в Ямбол

Над 71% са подкрепили Йотова-Вълчев в Ямбол

И в Шумен са дали гласа си за Илияна Йотова

И в Шумен са дали гласа си за Илияна Йотова

Над 70% са подкрепили Илияна Йотова в Хасково

Над 70% са подкрепили Илияна Йотова в Хасково

Победа за Йотова-Вълчев и в Търговище

Победа за Йотова-Вълчев и в Търговище

Водещи

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Единият от шофьорите в катастрофата на „Петрохан“ е с положителна проба за кокаин

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

Германия и Великобритания ще разработват съвместно военни технологии с изкуствен интелект

  • Преди 1 минута
Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Жените начело на света: Къде е мястото на Илияна Йотова?

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

Червен код за проливни дъждове и силен вятър в пет области във вторник

  • Преди 14 минути
Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Водолази почистиха морското дъно около Моста в Бургас

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

  • Преди 23 минути
Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

Охридското езеро се задушава в пластмаса и боклуци: водолази часове наред чистиха защитеното от ЮНЕСКО природно богатство

  • Преди 31 минути
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

Нидерландия предлага рекордните 2 млн. евро за залавянето на издирван наркобос

  • Преди 37 минути
Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

Студентите в Хърватия също се надигат: Готвят масови протести срещу корупцията

  • Преди 40 минути
Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Българки мажоретки спечелиха сребро и три бронзови медала на Европейското първенство

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Сигнал за взривно устройство е получен и в Съдебната палата в Хасково

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

Керязов награди световните шампиони по шотокан карате-до

  • Преди 51 минути
Премиерът на Белгия подаде оставка

Премиерът на Белгия подаде оставка

  • Преди 53 минути
Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

Технологичните компании понесоха тежки загуби заради опасения около инвестициите в AI

  • Преди 59 минути