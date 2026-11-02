Калоян Методиев пред Таралеж: Вотът за президент показа кризата в българското общество

Политологът Калоян Методиев, който е и бивш началник на кабинета на доскорошния президент и настоящ премиер Румен Радев. Той направи блицинтервю пред Таралеж часове след балотажа на президентските избори - на 1 ноември 2026 г., когато беше избрана Илияна Йотова - първата жена за държавен глава на България .

Господин Методиев, какво показаха изборите за президент на България?

Кризата в българското общество. Показаха апатията - 70% от гласоподавателите са пас. Самозабравянето на управляващите прогресисти. Впрегнаха цялата държавна машина, олигархия, престъпен контингент. Липсата на широко припознато лидерство за алтернатива.

Кой и как ще бъде коректив на властта в момента?

Скоро ще бъде улицата. И тези, които не се продават, предават, подчиняват и договарят с тях.

За какво новоизбраният президент Илияна Йотова благодари на лидера на ВМРО Красимир Каракачанов?

За подкрепата. От Инициативния й комитет той най-много обикаляше да я хвали. Явно са си отдавна близки.

Това са първите избори, проведени без ДПС. Къде отива ДПС сега?

Задайте въпроса на Пеевски. Никога не се знае къде отиват, с кого и за колко време. Това е сигурно.

На брифинга след балотажа премиерът Румен Радев беше без вратовръзка. Може ли да търсим знак в този дрескод и какъв е той?

Прави се на модерен и достъпен. Вотът му е пенсионерски. Свърши с тези номера към младите и средната възраст.

Може ли Андрей Гюров да формира нов политически проект?

Не. Не е биткаджия. И Инициативния му комитет и кампанията бяха нишови. Трябваше да "разкъса" Йотова в кампанията за наркопомилвания, бюджета, злоупотреби с власт и НСО, лъжи....

На брифинга на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев след балотажа отсъстваше лидерът на ПП Асен Василев. Възможни ли са промени в отношенията ПП-ДБ и в това политическо пространство?

Те са вече факт. Отделни са като политика, фокуси в кампанията и електорална тежест. Той отваря. Те се капсулират.

Каква е политическата палитра на България сега - кой е ляв, кой е десен и кой е в центъра?

Миш-маш е. Леви фашисто-плутократи. Десни ултра-либерални-левичари. Етикетите са много фалшиви. Българската политика прилича на базара "Илиянци" от 90-те години. Царството на ментетата. Ще си дойде всичко по местата. Сега започва.