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Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

За балотажа днес социологът прогнозира по-високо участие

„Нека хората гласуват със своя ум и сърце. Особено днес, в Деня на будителите, нека дъждът не пречи на това.“ С този призив се обърна към избирателите директорът на агенция „Мяра“ Първан Симеонов в ефира на БНР.

По думите му активността на първия тур миналата неделя е била далеч от очакваната. За балотажа днес социологът прогнозира по-високо участие.

Как се провежда екзитполът

Симеонов обясни, че през определен интервал избиратели, които напускат секциите, получават покана да повторят вота си в кратка анонимна анкета. Попълнените въпросници се пускат в урна, а резултатите се обобщават на национално ниво.

„През 2 часа имаме пълната структура на вота, включително демография, някои допълнителни въпроси, както и въпросът, който интересува всички, но той ще излезе в 20 часа или когато свърши изборният ден“, посочи той.

Директорът на „Мяра“ подчерта, че агенцията се отзовава на писмо на Обществения съвет към ЦИК, свързано с отказ от изтичане на данни.

Призив да не се следят неофициалните класации

Симеонов призова избирателите да не обръщат внимание на класациите, които се разпространяват през изборния ден. Според него те са направени с цел да влияят върху вота в едната или другата посока.

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