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ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)
БТА

Спортният екип на Таралеж подбра някои от кадрите, които запечатаха паметното събитие

ЦСКА не успя да зарадва своите фенове с победа при откриването на стадион „Българска армия", но споменът за събитието ще се помни още дълго време. В рамките на два часа ръководството на клуба организира различни инициативи на терена, с които подгря публиката за дербито със Славия (0:0).

Славия изпусна ЦСКА при завръщането на „Българска армия"

Първо на трибуните бе дадена думата на спортисти, пряко свързани с ЦСКА. Сред тях бяха борците Семен Новиков и Кирил Миров, които съвсем скоро се върнаха от световното първенство в Астана, където Новиков спечели златен медал, а Милов - бронзов. Дойдиха и боксьорът Тервел Пулев, Любо Ганев и др.

Дойде и време за кулминацията - посрещане на легендите на ЦСКА. Последователно излязоха Христо Янев, Милен Радуканов, Александър Тунчев, Тодор Янчев, Мартин Петров, Стилиян Петров, Анатоли Нанков, Галин Иванов, Адалберт Зафиров, Пламен Марков, Ради Здравков, Методи Томанов, Георги Илиев, Христо Маринчев, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов и Георги Денев.

Най-бурно беше аплодиран борещият се с коварна болест Любо Пенев. В последствие видео обръщение направи Димитър Бербатов, а сам на терена излезе и носителят на „Златната топка" Христо Стоичков" Големият №8 благодари на феновете и се обърна към тези на Славия, посочвайки техния отбор като важен съперник за историята на ЦСКА.

Цялото шоу беше украсено с музикални изпълнения, сред които и такова на "червеното" сърце Йорданка Христова. Преди мачът да започне феновете видяха и изпълнение на военен оркестър.

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