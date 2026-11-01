Барселона зарадва Ханзи Флик с победа №100

Ханзи Флик достигна 100 победи начело на Барселона, след като каталунците разгромиха Алавес с 6:1 в двубой от 11-ия кръг на Ла Лига на „Камп Ноу“. Успехът върна тима на германския специалист на първото място в класирането, след като часове по-рано Атлетико Мадрид за кратко стана лидер.

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По два гола за разгрома реализираха Рафиня (8, 41) и Ламин Ямал (45+1, 66), а по веднъж се разписаха Фермин Лопес (23) и Антъни Гордън (81). Ханзи Флик достигна 100 победи начело на Барселона само в 131 мача. По-бързо от него го е правил само Луис Енрике (за 126 мача).

„Обикновено не гледам назад, но съм изключително щастлив от тези 100 успеха. Надявахме се да запишем 100 мача с Барселона, а вече имаме 100 победи. Може би най-хубавият спомен остава първият триумф в Ел Класико в Мадрид, въпреки че имаше много силни мачове“, заяви наставникът по време на пресконференцията след двубоя.

Барселона е на първо място в Испания с 30 точки след 11 мача, с две повече от Атлетико Мадрид. Реал Мадрид е на трета позиция с 24 точки, но и с двубой в запас. Кралския клуб гостува на Сантандер по-късно днес.