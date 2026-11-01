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Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1

Люис Хамилтън изненада с първи полпозишън за Ферари във Формула 1
БТА

Седемкратният световен шампион ще потегли спечели квалификацията за Гран При на Мексико

Люис Хамилтън спечели квалификацията за Голямата награда на Мексико във Формула 1. Пилотът на Ферари даде време от 1:16.514 мин. на пистата „Ерманос Родригес“, което се оказа достатъчно за полпозишън. Втори остана сънародникът на Хамилтън Джордж Ръсел (Мерцедес), чието изоставане бе едва 0.009 от секундата. Трети ще потегли другият пилот на Ферари Шарл Льоклер (1:16.633).

Съперник на Никола Цолов отнесе наказание в Мексико

Макс Верстапен с Ред Бул завърши квалификацията на четвърто място, но ще потегли пети заради наказанието от една позиция след инцидента с Лиам Лиусън от втората свободна тренировка в петък. По този начин лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели ще започне от втора редица на четвъртата позиция. Топ 10 допълват действащият световен шампион Ландо Норис, Исак Хаджар, Арвид Линдблад, Пиер Гасли и Нико Хюлкенберг.

Люис Хамилтън спечели квалификация във Формула 1 за първи път от 2023 година. 41-годишният британец стана и най-възрастният пилот с полпозишън от 1982 година. Тогава Марко Андрети стартира първи за Гран При на Италия. „Усещането е страхотно. Много съм щастлив, нямам думи", каза щастливият победител Хамилтън.

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