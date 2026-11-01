Концерти, шествия и тържества: Как България ще почете будителите си?

На 1 ноември България отдава почит на личностите, съхранили българския език, култура и национално самосъзнание. Празникът е официално утвърден през 1922 г. и днес се отбелязва с разнообразни обществени и културни прояви.

Тази година Денят на народните будители се пада в неделя. Ето част от потвърдените събития в страната.

София: Концерти и занимания за деца

В столицата празникът ще бъде отбелязан с няколко културни събития. На 1 ноември от 11:30 ч. в Дом на културата "Средец" на ул. "Кракра" №2А ще се проведе концертът "Заедно на Голямата сцена със Светлин Русев", в който известният цигулар ще свири заедно с млади музиканти.

От 11:00 и 14:00 ч. "Музейко" организира образователни работилници за деца над 7 години, посветени на старите български училища и начините на обучение.

От 18:00 ч. в Дом на културата "Искър" ще се състои концертът "Пътят на славея" с участието на изпълнители на народна музика.

Пловдив: Патриотични песни и безплатни изложби

Пловдив ще отбележи празника с концерта "Музика и слово", който започва в 11:00 ч. в залата на Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев" на едноименната улица №18А.

В програмата са включени хорови изпълнения, патриотични песни, поезия и инструментална музика.

Градската художествена галерия ще осигури безплатен достъп за ученици, студенти, преподаватели и семейства с деца до постоянната си експозиция и експозицията "Икони" в Стария град. Работното време е от 10:00 до 18:00 ч.

Варна: Военен ритуал и безплатна историческа обиколка

Във Варна официалното честване започва в 10:30 ч. пред паметника на Отец Паисий в Алеята на Възраждането в Морската градина.

Предвидени са военен ритуал, поднасяне на венци и цветя и молебен.

Също от 10:30 ч. пред Туристическия информационен център ще започне безплатен пешеходен тур, посветен на народните будители. Обиколката ще продължи до два часа, като предварително записване не е необходимо.

Плевен: Поклон пред Иван Вазов

В Плевен тържественият ритуал за Деня на народните будители ще започне в 11:00 ч. пред паметника на Иван Вазов, разположен пред едноименното средно училище.

Празничната програма включва и събития в дните преди 1 ноември, сред които отличаване на учители, ученици и училищни директори.

Стара Загора: Църковна служба и общоградско честване

В Стара Загора празничният ден ще започне в 9:00 ч. със заупокойна литургия в храм "Свети Теодор Тирон" и почит към митрополит Методий Кусев.

От 11:00 ч. пред паметника на митрополита ще има общоградски ритуал с полагане на венци и цветя, молитва и ученически рецитал.

Русе: Литературни срещи с български автори

В Русе акцентът ще бъде върху литературата. От 10:30 ч. е предвидена срещата "Шестима детски автори - една среща", по време на която писатели ще разговарят с читатели, ще представят откъси от свои произведения и ще раздават автографи.

Още от 9:00 ч. в културното пространство "БЛОК 14" на ул. "Борисова" №47 ще се проведе курс по творческо писане с Христо Раянов.

Велико Търново: Размяна на книги

Във Велико Търново от 11:00 до 15:00 ч. в Mall Велико Търново ще се проведе инициатива за размяна на книги. Посетителите ще могат да донесат свое издание и да го заменят за друго, като по този начин празникът ще бъде посветен на четенето и споделянето на литература.

Свищов и региона: Почит към българската книжовност

В община Свищов празничните прояви са свързани и с 375-годишнината от издаването на "Абагар" на епископ Филип Станиславов.

На 1 ноември от 10:00 ч. в католическия храм "Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария" в село Ореш ще бъде отслужена света литургия, съпроводена от църковни песнопения.

На 2 ноември от 17:30 ч. в сградата на Община Свищов е предвидена литературна среща с писателя Боян Боев.

Денят на народните будители остава празник на българската просвета, култура и историческа памет. Обявените инициативи дават възможност на гражданите да почетат делото на възрожденците, а на децата - да се запознаят с личности, допринесли за развитието на България.