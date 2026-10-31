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Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка", свързвана с партията на Вучич
Снимка: Pixabay

Решението е мотивирано с влошеното финансово състояние на институцията и риска за вложителите

Централната банка на Сърбия отне лиценза на "Алта банка" (Alta banka) - финансова институция, чийто собственик според местни медии е близък до Сръбската прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич. Решението беше обявено шест дни след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, на които партията претърпя тежко поражение от Студентската листа, предаде Франс прес.

Банката посочва като мотив влошеното финансово състояние на институцията и риска за нейната ликвидност. В съобщение централната банка обясни, че мярката е предприета "с цел защита на интересите на вложителите и запазване на стабилността на финансовата система".

"Финансовото състояние на банката се влоши значително напоследък и съществуваше риск от допълнително влошаване на финансовото ѝ състояние или на нейната ликвидност", се посочва в съобщението.

Според местни медии собственик и ръководител на банката е бизнесменът Давор Мацура, за когото се предполага, че има близки отношения с партията на Вучич. Седмичникът "Време" отбелязва, че бързото развитие на финансовата институция през последните години често е било обяснявано с връзките ѝ със Сръбската прогресивна партия.

През юли 2025 г. студентското движение разкритикува решението на властите да възложат на "Алта банка" обработването на плащанията за електроенергия към националната електрическа компания. Пазарният дял на банката е около 3%, посочва АФП.

В четвъртък председателят на опозиционната Демократическа партия Сърджан Миливоевич съобщи, че е подал сигнал за престъпление. Той твърди, че е получил информация за подготвяно решение на централната банка, което би позволило на "Алта банка" да преведе 50 млн. евро към чуждестранна финансова институция.

В последващо съобщение централната банка обяви, че е започнала процедура по несъстоятелност, а управлението на финансовата институция е поверено на Агенцията за гарантиране на влоговете. Според регулатора това трябва да гарантира запазването на активите и възстановяването на средствата на кредиторите.

След обявяването на решението клиенти се струпаха пред клонове и банкомати на банката в Сърбия и Северна Македония, опитвайки се да изтеглят парите си. В Сърбия тегленията вече не са възможни, а депозитите ще бъдат възстановени на по-късен етап. Дъщерното дружество на "Алта банка" в Северна Македония съобщи, че дейността му продължава нормално.

Междувременно управителният съвет на Сръбската прогресивна партия реши единодушно да свика извънреден конгрес на 13 декември, на който да бъде избран нов председател. Единственият кандидат за поста е Александър Вучич, който се оттегли от ръководството на партията през 2023 г.

"Започваме борба. Смятам, че над Сърбия е надвиснала огромна опасност", заяви Вучич пред повече от 650 делегати на заседанието в Белград.

 

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