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Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия

Изборният ден за българите в чужбина започна от Нова Зеландия
Снимка: БТА

Сънародниците ни ще гласуват на балотажа в 60 държави, а последните секции ще затворят на 2 ноември на западното крайбрежие на САЩ

Българските граждани в чужбина ще могат да гласуват на втория тур на президентските избори на 1 ноември в избирателни секции в общо 60 държави.

Изборният ден зад граница започна в 20:00 ч. българско време на 31 октомври с отварянето на секцията в Окланд, Нова Зеландия. Гласуването ще приключи на западното крайбрежие на САЩ, където секциите ще затворят в 6:00 ч. българско време на 2 ноември.

Сънародниците ни могат предварително да проверят адресите на избирателните секции на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката "Избори". В някои населени места адресите са променени между първия и втория тур по организационни и логистични причини.

Заради краткия срок между двата тура бюлетините не са доставени навреме до три избирателни секции в Австралия - в Аделаида, Бризбън и Мелбърн. Министерството на външните работи е уведомило своевременно Централната избирателна комисия, която е дала указания на съответните секционни избирателни комисии за провеждането на вота.

Всички избирателни секции в Европа са осигурени и готови за изборния ден на 1 ноември. МВнР продължава логистическата подготовка на секциите в САЩ и Канада, включително осигуряването на машините и изборните книжа.

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