На живо: Славия пропусна дузпа срещу ЦСКА на „Българска армия"

ЦСКА и Славия играят при резултат 0:0 в дербито от 14-ия кръг на Първа лига. „Белите" пропуснаха великоплепна възможност да поведат, след като Иван Минчев пропусна дузпа в 52-ата минута. Капитанът на Славия стреля слабо по земя и вратарят Фьодор Лапоухов спаси.

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Съдията Радослав Гидженов подмина застъпване в наказателното поле на ЦСКА, но колегите му от ВАР го извикаха на монитора край терена и той посочи бялата точка. Дузпата бе отсъдена за нарушение на Факундо Родригес срещу Васил Казълджиев.

През първото полувреме вратарят на „белите" Иван Андонов направи две качествени спасявания, за да запази вратата си суха. Колегата му отсреща Фьодор Лапоухов също направи важна намеса при най-доброто положения за Славия.

Домакините започнаха по-активно, но без чисто положение пред вратата на Славия. Първо изстрел на Стефано Сенси бе блокиран в сетния миг, а секунди по-късно и Мохамед Брахими бе спрян по същия начин на точката на дузпата. Нов шут на Брахими от 22-23 метра профуча покрай вратата на Иван Андонов.

В 23-ата минута Фьодор Лапоухов сбърка с излизането си и подари топката на Йоан Борносузов. Вратарят обаче поправи грешката си и блокира опита за прехвърлящ удар от страна на нападателя.

След половин час игра, Андонов направи най-съществената си намеса при мощен далечен изстрел на Макс Ебонг. Същата ситуация се еразигра и пред другата врата, като Умаро Балде шутира от 25 метра, а Лапоухов трудно спаси.

Мачът е първи на новия и модерен стадион „Българска армия". Рефер на двубоя е Радослав Гидженов. ЦСКА има 30 точки и при победа отново ще излезе на върха пред Левски. „Сините" обаче ще имат мач по-малко. Славия е на осмо място.

Завръщането у дома е момент, за който всеки привърженик на тима мечтаеше от 10 декември 2023 година, когато старата арена се сбогува с публиката след поражение от Лудогорец с 0:1 с гол на Спас Делев. Оттогава изминаха дълги 1056 дни на очакване, надежди и носталгия, но сега това е в миналото.

Един от най-емоционалните моменти при откриването на обновения стадион „Българска армия“ беше свързан с появата на легендата на ЦСКА Любослав Пенев. Ел Голеадор получи специално посрещане от „червените“ привърженици, които се изправиха на крака и започнаха мощно да скандират името му.

Съставите

ЦСКА: 21.Фьодор Лапоухов, 2.Пастор, 14.Теодор Иванов, 32.Факундо Родригес, 17.Анжело Мартино, 6.Бруно Жордао, 7.Макс Ебонг, 8.Стефано Сенси, 11.Мохамед Брахими, 28.Йоанис Питас, 9.Леандро Годой

Резерви: 25.Димитър Евтимов, 3.Тамиму Уору, 4.Диниш Алмейда, 5.Жан-Филип Гбамен, 19.Андрей Йорданов, 30.Петко Панайотов, 37.Бари Котър, 67.Каталин Иту, 91.Алекс Тунчев, 94.Исак Соле, 99.Джеймс Етоо

Славия: 99.Иван Андонов, 87.Диего Фераресо, 5.Дейвид Малембана, 4.Никола Савич, 24.Лазар Марин, 20.Жордан Варела, 73.Иван Минчев, 95.Владимир Милетич, 17.Васил Казълджиев, 27.Умаро Балде, 9.Йоан Борносузов

Резерви: 63.Леви Нтумба, 1.Георги Петков, 6.Борис Тодоров, 8.Георги Шопов, 26.Димитър Буров, 23.Илиан Антонов, 71.Кристиян Стоянов, 3.Мартин Георгиев, 11.Мохамед Досо, 7.Роберто Райчев, 19.Емилиян Гогев