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На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)
БТА

Може да проследите всичко най-интересно от официалното откриване в YouTube канала на клуба

Дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион „Българска армия" вече е факт. Броени минути преди първия съдийски сигнал на новото модерно съоражение от клуба публикуваха кадри на живо. В 19:30 часа започва срещата между ЦСКА и Славия от Първа лига.

Трибуните ще бъдат изпълнени до краен предел, след като домакините продадоха за отрицателно време билетите за 18-хилядното бижу в Борисовата градина. В 17:40 часа беше дадена думата на бореца от ЦСКА Семен Новиков, който преди дни спечели световната титла. Той е на „Армията" заедно с Кирил Милов, бронзов медалист от световното в Казахстан.

Тук може да проследите всичко най-интересно от стадиона.

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