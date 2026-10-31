На живо: ЦСКА се завръща на стадион „Българска армия" (ВИДЕО)

Дългоочакваното завръщане на ЦСКА на стадион „Българска армия" вече е факт. Броени минути преди първия съдийски сигнал на новото модерно съоражение от клуба публикуваха кадри на живо. В 19:30 часа започва срещата между ЦСКА и Славия от Първа лига.

Трибуните ще бъдат изпълнени до краен предел, след като домакините продадоха за отрицателно време билетите за 18-хилядното бижу в Борисовата градина. В 17:40 часа беше дадена думата на бореца от ЦСКА Семен Новиков, който преди дни спечели световната титла. Той е на „Армията" заедно с Кирил Милов, бронзов медалист от световното в Казахстан.

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