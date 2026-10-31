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Евакуирани жители на Олешки пристигнаха в Украйна

Евакуирани жители на Олешки пристигнаха в Украйна
Снимка: AP/БТА

Володимир Зеленски благодари на САЩ и Мелания Тръмп за посредничеството, позволило извеждането на цивилни от контролирания от руските сили град

Жителите на контролирания от Русия град Олешки, които бяха евакуирани след сключването на местно примирие, са пристигнали днес в Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В публикация в приложението Телеграм той изрази благодарност към САЩ и първата дама Мелания Тръмп за посредническите им усилия при договарянето на временното прекратяване на огъня.

"Когато светът обръща внимание, хората биват спасявани. Нужни са още стъпки за деескалация и истински напредък за постигането на мир", написа Зеленски.

Евакуацията започна вчера, след като беше постигнато примирие с подкрепата на САЩ и със съдействието на папа Лъв XIV. По информация на Ройтерс хиляди жители на Олешки, сред които имало гладуващи и изтощени хора, са напуснали града. Споразумението се определя като първото по рода си и най-продължителното хуманитарно примирие от началото на войната, която вече продължава пета година.

След напускането на Олешки евакуираните са били транспортирани с автобус до руския град Анапа. Оттам са продължили със самолет до беларуския град Гомел, а след това са се отправили към Украйна.

Местното примирие беше договорено във вторник. Официални представители на Русия и Украйна съобщиха, че то се спазва и не е било нарушено от нито една от страните. Прекратяването на огъня позволи на властите да разминират пътищата към Олешки и да доставят в града храни, лекарства и други необходими провизии.

Снабдителните маршрути към населеното място бяха прекъснати заради военните действия и атаките с дронове. По данни на местни жители доставките на храни са били преустановени още през май, което е оставило стотици хора без достатъчно продоволствие.

Не е съобщено колко души са избрали да напуснат Олешки и колко са решили да останат. На жителите е била предоставена възможност да изберат дали да се върнат в Украйна, или да заминат за Русия.

По данни на украинските власти от предвоенното население на града, наброявало около 24 000 души, са останали приблизително 1700. Значителна част от тях са възрастни хора или хора със здравословни проблеми, посочва Ройтерс.

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