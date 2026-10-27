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Стартира временното примирие между Украйна и Русия спрямо Олешки

Стартира временното примирие между Украйна и Русия спрямо Олешки
АП/БТА

Примирието трябва да даде възможност за доставки на помощ, както и за евакуация от уязвимия град на фронтовата линия в Южна Украйна, който се бори с остър недостиг на храна и лекарства

Русия и Украйна започнаха регионално примирие, за да позволят хуманитарна акция в окупирания от Русия град Олешки, съобщиха и двете страни днес, цитирани по Ройтерс. В същото време обаче продължава размяната на удари между тях.

Примирието трябва да даде възможност за доставки на помощ, както и за евакуация от уязвимия град на фронтовата линия в Южна Украйна, който се бори с остър недостиг на храна и лекарства.

„Като ръководител на украинския преговорен екип потвърждавам, че украинската страна изпълнява ангажиментите си“, заяви в публикация във Facebook Дмитро Лубинец, парламентарен комисар по правата на човека, потвърждавайки графика на Русия за спиране на огъня.

В Telegram Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (01:00 ч. по Гринуич), за да се подготви за акцията в Олешки, който се намира срещу Херсон от другата страна на река Днепър.

Лубинец добави, че споразумението е постигнато в координация с първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Олешки се намира на източния бряг на Днепър в южната украинска област Херсон, срещу град Херсон, който се държи от украинските сили.

Руските войски обаче контролират града, откакто го превзеха през първите дни на инвазията си през февруари 2022 г.

Нови удари във вторник поразиха Южния мост и инфраструктурата на метрото в Киев, налагайки преустановяване на движението, съобщиха градските власти по-рано днес.  

Пратеници на Белия дом разговаряха и с двете страни през последните дни в опит да намерят решение, тъй като САЩ се стремят да посредничат за мирно споразумение за прекратяване на войната – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговарящите за мир от Украйна, Русия и Съединените щати са се съгласили да се срещнат на техническо ниво през първата половина на ноември в Абу Даби, за да продължат разговорите.

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