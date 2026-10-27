САЩ изпращат атомна подводница в Австралия като част от отбранителния пакт АУКУС

Пентагонът избра атомната ударна подводница "Колорадо" за първия американски плавателен съд, който ще се включи в ротационните военноморски сили, базирани в Западна Австралия. Разполагането е част от отбранителното споразумение АУКУС между САЩ, Австралия и Великобритания, съобщава Франс прес.

Подводницата е от клас "Вирджиния", дълга е 115 метра и е въоръжена с ракети и торпеда. Очаква се тя да отплава към новата си база в Австралия в края на следващата година, съобщиха американски представители.

В съвместно изявление трите държави определиха разполагането като "важна стъпка" към изграждането на общ отбранителен потенциал за възпиране в Тихоокеанския регион.

АУКУС беше създаден на фона на засилващата се военна мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Основната цел на споразумението е австралийският флот да бъде оборудван с атомни подводници, използващи стелт технологии, както и да се задълбочи военното сътрудничество между трите съюзни държави.

Американските и британските подводници ще бъдат част от т.нар. Submarine Rotational Force-West, която ще бъде разположена във военноморската база "Стърлинг" в Западна Австралия.

Плановете предвиждат базата да приема до пет ударни атомни подводници – четири американски и една британска. Чрез ротационното им разполагане Австралия ще натрупа необходимия опит за експлоатацията и поддръжката на собствените си бъдещи атомни подводници, посочва Франс прес.