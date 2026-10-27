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Стоянка Балова: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Стоянка Балова: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров
Снимка: БТА

Избирателната активност е малко над 20%, каза тя

Днес малко по-късно ще обявим официалните резултати и избирателната активност. Това каза говорителят на Централната избирателна активност (ЦИК) Стоянка Балова в ефира на бТВ.

По думите ѝ активността е малко над 20%.

"Изключително бързо се справихме с протоколите. В чужбина до 6 сутринта бяхме приели секциите", каза още тя.

Стоянка Балова отбеляза, че под 3% е официалната разлика между Йотова и Гюров, които отиват на балотаж на 1 ноември.

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