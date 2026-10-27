Временно е ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол
Причината е пътнотранспортно произшествие, а трафикът се пренасочва по обходни маршрути
Заради пътнотранспортно произшествие временно е спряно движението при 170-и км на път I-1 в участъка Ребърково - Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
За леките автомобили, пътуващи в посока Ботевград, е организиран обход по път III-161 Ребърково - Рашково - Ботевград.
От Ботевград към Мездра движението се пренасочва по път I-1. За тежкотоварните автомобили, пътуващи към София, обходният маршрут е по път II-16 Ребърково - Своге - София, а от Ботевград към Мездра - по път I-1. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.
Междувременно 16 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие.