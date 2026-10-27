Новини
Търси
Подкаст
Общество

Временно е ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол

Временно е ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол
БТА

Причината е пътнотранспортно произшествие, а трафикът се пренасочва по обходни маршрути

Заради пътнотранспортно произшествие временно е спряно движението при 170-и км на път I-1 в участъка Ребърково - Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За леките автомобили, пътуващи в посока Ботевград, е организиран обход по път III-161 Ребърково - Рашково - Ботевград.

От Ботевград към Мездра движението се пренасочва по път I-1. За тежкотоварните автомобили, пътуващи към София, обходният маршрут е по път II-16 Ребърково - Своге - София, а от Ботевград към Мездра - по път I-1. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Междувременно 16 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие.

Още по темата

16 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

16 души са ранени при катастрофи през последното денонощие

Смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“: Родителите твърдят, че са чакали над два часа

Смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“: Родителите твърдят, че са чакали над два часа

Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

Кметовете на две варненски села искат денонощни патрули заради вандалски прояви

До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

До 12 г. затвор могат да получат обвиняемите за палежа на антени на "Старлинк"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Водещи

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Хутите: Египет на практика ни обяви война

Хутите: Египет на практика ни обяви война

  • Преди 10 минути
Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

Убийството на Слави Бинев: Прокуратурата внесе искане за постоянен арест на Еюп Темиз

  • Преди 12 минути
БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

БФС разреши на ЦСКА да играе на стадион „Българска армия“

  • Преди 17 минути
Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

Грузинският външен министър: България е важна страна за нас

  • Преди 19 минути
МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

МВР напомня: Удостоверенията за гласуване трябва да се подновят преди балотажа

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Двама мъже от Кюстендил влизат в затвора за притежание на наркотици

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

Почина доайенът на българското таекуондо Валентин Трънски

  • Преди 27 минути
37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

37 арестувани при разследване за корупция в опозиционна община в Истанбул

  • Преди 29 минути
И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

И Дениз Данев записа „0" на световното по вдигане на тежести

  • Преди 38 минути
Регистрираме колите си по нови правила

Регистрираме колите си по нови правила

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

Израел гласува. Нетаняху в сложна битка за политическото си оцеляване

  • Преди 42 минути
Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Побой с брадва и дървени пръти в Кърджали, петима са задържани

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

Добрият пример: Шофьор на автобус спря, за да помогне на дете в беда

  • Преди 48 минути
Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

Черна гора се надява да приключи преговорите за членство в ЕС до края на годината

  • Преди 51 минути