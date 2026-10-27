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Ученици от Силистра защитиха възрастна жена от агресивен мъж

Ученици от Силистра защитиха възрастна жена от агресивен мъж
ОД на МВР-Силистра

Двамата единадесетокласници се намесили в конфликт и получили благодарствени адреси от ОД на МВР за достойната си постъпка

Учениците Иван Александров и Константин Грънчаров от 11.а клас в СУ „Н. Й. Вапцаров“ - Силистра се намесиха в конфликт между възрастна жена и мъж, проявил агресия към нея.

Случката се разиграла на 22 октомври по време на голямото междучасие в района на училището, където двамата младежи станали свидетели на случващото се. Жената се придвижвала с електрическото си колело, когато настигнала мъж, вървящ по велосипедната алея, и подала звуков сигнал, за да премине. Вместо да ѝ направи път, той реагирал агресивно, отправил обиди и ритнал силно задната капла на колелото, блокирайки гумата му, съобщиха от ОД на МВР.

Двамата ученици се намесили, за да не допуснат конфликтът да се задълбочи. Те помогнали на жената и успели временно да възстановят деформираната капла, така че тя да продължи пътя си.

За проявената доблест и активна гражданска позиция началникът на Районното управление в Силистра, главен инспектор Траян Петров, се срещнал с Иван Александров и Константин Грънчаров и ги поздравил за достойната им постъпка.

От името на директора на ОД на МВР, старши комисар Мартин Недялков, началникът на районното управление им връчил благодарствени адреси, с които било изразено признание за достойната им реакция и положителния пример, който дават.

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