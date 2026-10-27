Ангел Русев отпадна без успешен опит от световното по вдигане на тежести
Шесткратният европейски шампион не успя да изхвърли 115 кг
Ангел Русев отпадна от световното по вдигане на тежести, без да запише успешен опит. Шескратният европейски шампион не успя да се справи още с първата тежест от 115 кг в изхвърлянето. По този начин той изобщо няма да бъде допуснат до изтласкането в категория до 60 кг. Преди една година Русев записа „0" и на световното в Норвегия, но тогава в движението изтласкване.
Иван Димов скъса мускул преди световното по вдигане на тежести
Припомняме, че българските щангисти нямаха почти никаква подготовка за турнира в Нинбо (Китай) заради административните и финансови проблеми на федерацията. Самият Русев разкри седмици преди световното, че през последните месеци се издържа като разносвач на храна и шофьор на камион, тъй като той и неговите колеги от националния отбор не са получавали заплати.
Другият ни представител в категория до 60 кг Дениз Данев успя да изхвърли 117 кг, но не успя при опита си на 119 кг. Той все пак ще продължи да вдига във второто движение - изтласкване.
Часове преди началото на световното първенство Иван Димов скъса бедрен мускул и няма да вдига за призово класиране на планетарния шампионат. Малшанс имаше и единствената ни представителка при жените Бояна Костадинова, която също получи травма и отпадна от сметките.