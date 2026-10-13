Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Дениз Данев спечели златен медал на европейското първенство по вдигане на тежести до 23 години в Дурас, Албания. Българският тежкоатлет триумфира в категория до 60 кг, събирайки двубой от 263 килограма.

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Русенецът беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 кг. В изтласкването Данев стартира с успешен опит на 142 кг, след което се справи уверено и със 145 кг. Това му беше достатъчно за титлата в двубоя. Дениз направи още един опит - на 150 килограма, като не му достигна съвсем малко за да се справи и с тази тежест.

Участието на България на европейското първенство е подсигурено изцяло от клубовете на състезателите след изключително тежката ситуация, в която се намира Българската федерация по вдигане на тежести.

Вчера дойде една от малкото добри новини за българските щанги последно време. Последният клуб, оспорващ избора на новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ), не е обжалвал последното решение на съда. По този начин не се стопира вписването на новото ръководство и най-после може да се излезе от административната безизходица, в която беше изпаднала федерацията.