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Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски
БТА

Алексис Салемакерс ще се възстановява до пролетта

Атакуващият халф на Милан Алексис Салемакерс днес е преминал успешна операция в Амстердам на десния си глезен, съобщиха от клуба. 27-годишният играч получи травмата си по време на лагер с националния отбор на Белгия, като тя се оказа много по-сериозна от очакваното. Според MilanNews възстановяването му ще продължи 5-6 месеца, което означава, че той би се завърнал в игра чак през пролетта за заключителната фаза от сезона.

Рубен Аморим под напрежение в Милан след ново разочарование

Преди да се контузи, Салемакерс изигра пет мача през кампанията, в които се отчете с една асистенция. Контузията му означава, че той със сигурност ще пропусне гостуването на Милан в София срещу Левски в Лига Европа. Сблъсъкът е насрочен за 21 януари и е от основната фаза на турнира.

Милан направи сериозна селекция през това лято и похарчи над 160 милиона евро за нови попълнения. „Росонерите" имат и нов треньор в лицето на португалеца Рубен Аморим, който преди това се провали начело на Манчестър Юнайтед.

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