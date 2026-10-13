Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Мустафа Сангаре не е получил сериозна контузия при победата на Левски с 2:0 над Черно море. Малийският нападател започна като титуляр на „Тича“, но беше заменен принудително от Алекс Сентейес в 37-ата минута.

27-годишният футболист излезе на терена с обезболяващи ленти на десния крак. Старши треньорът Хулио Веласкес е решил да го смени превантивно, за да не се стигне до по-тежък проблем.

Сангаре не участва в първата тренировка след двубоя във Варна, но се очаква да се присъедини към заниманията на отбора през следващите дни.

Нападателят продължава да бъде преследван от физически проблеми след контузията, която получи срещу Локомотив София през миналия сезон. През настоящата кампания той е записал само 53 минути в срещите с Локомотив София, Ботев Враца и Черно море.

Сангаре не беше картотекиран за основната фаза на Лига Европа. Договорът му с Левски изтича в края на сезона, а към момента няма яснота дали ще бъде подновен.