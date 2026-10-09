Веласкес: Искам още дълго време да остана в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на обичайната си пресконференция след паузата в първенството и преди гостуването на Черно море във Варна. Той разкри подробности около отбора, развитието на контузените играчи, очакванията от срещата, както и си пожела да се задържи още дълго в Левски заради обичта на хората.

„Беше един позитивен период, трябваше ни да можем да се възстановим, да починем малко. Натрупахме изключително много мачове. За нас като отбор този тип пауза, след толкова мачове, а също и с това, че първенството започва толкова рано - дойде ни доста добре", започна Веласкес.

„Състоянието на футболистите се подобрява. Радослав Кирилов е в последната фаза - след седмица и малко ще може да тренира с отбора. Акрам Бурас също напредва. Няма да може да бъде използван този уикенд, все още не е тренирал с отбора, но се възстановява позитивно. Никола Серафимов се възстановява добре, даже направи някои тренировки с отбора, не цели, но части от тренировките. Не знам дали не изпускам някой друг. Има футболисти с леки оплаквания, най-вече Асен Митков, който се върна с проблем от лагера на младежкия национален тим. Мазир Сула също имаше неразположение, ще видим как ще се развие неговата ситуация днес и утре. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре вее са напълно готови. Те нямат игровия ритъм, но тренират абсолютно нормално", подчерта испанецът.

„Дано остана тук много дълго време, защото съм щастлив. Знам, че това е трудно, вече дълго време съм във футбола. Но е трудно да се чувствам толкова обичан и щастлив, както се чувствам в момента. Благодаря за обичта и респекта на всички. Това е едно от основните неща, които ме карат да искам да бъда тук и да продължа с проекта", допълни Веласкес.

„Истината е, че въобще не ме интересува. Интересува ме моят отбор и клуб. В периода, в който сме тук, доста треньори се смениха - и в ЦСКА, и в Лудогорец. Заслужават целия ми респект на света, но не гледам в чуждите панички, гледам Левски на 100%“, отсече специалистът относно новите треньори в ЦСКА и Лудогорец.