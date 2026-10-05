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Левски променя трансферната си политика

Левски променя трансферната си политика
БТА

„Сините“ ще се насочат към по-класни и готови футболисти, за които могат да плащат по-сериозни суми

Левски планира сериозна промяна в трансферната си политика още от следващия прозорец, пише „Мач Телеграф“.

След погасяването на задълженията към НАП и промените в управленската структура на клуба, ръководството възнамерява да повиши нивото на селекцията.

През последните години финансовите затруднения принуждаваха Левски да търси достъпни футболисти от по-ниските дивизии. Особено често „сините“ се насочваха към третото и четвъртото ниво в Бразилия.

По този начин на „Герена“ пристигнаха играчи като Уелтън, Цунами и Майкон. Част от тях се превърнаха в успешни попадения, но други се нуждаеха от продължителен период за адаптация.

Според информацията Левски вече няма да разглежда футболисти от третото и по-ниските нива на бразилския футбол. Клубът ще се насочи към по-утвърдени играчи, способни бързо да се наложат в състава.

Подобна тенденция беше забелязана още през последния летен трансферен прозорец, когато Левски плати сериозни суми за част от новите си попълнения.

Бразилецът Рейналдо беше привлечен от португалския Шавеш за рекордните за клуба 1,5 милиона евро, а за Сержиньо бяха платени 1 милион евро на Санта Клара.

Целта на „сините“ е занапред да привличат по-подготвени футболисти, които да се включват веднага и да не се нуждаят от дълъг период за адаптация.

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